Ecobank : qui a accompagné l’ascension de Jeremy Awori, nouveau DG du groupe ?

300 CHAMPIONS DE LA FINANCE – Jeremy Awori est un homme discret. À peine sait-on qu’il fut un jeune nageur de haut niveau, qu’il a choisi les études de pharmacie, avant de se tourner « par hasard » vers la banque, ou encore, qu’en dépit de ses origines multiculturelles, il a toujours voulu œuvrer au service de l’Afrique.

Alors qu’il est entré, en mars, dans ses nouvelles fonctions de directeur général d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI) – vaisseau amiral du groupe bancaire panafricain aux 34 implantations en Afrique subsaharienne –, ce banquier chevronné de 52 ans, ancien de Standard Chartered puis de Barclays (devenu Absa Bank sur le continent), prend le temps de la réflexion avant de dévoiler sa feuille de route et l’organisation qu’il souhaite mettre en place au cours de son mandat. Pour mieux comprendre ce nouveau visage de la finance en Afrique de l’Est, JA lève le voile sur les hommes et les femmes qui ont marqué son parcours et ont contribué à son ascension.