Paul Kagame : « Le problème n’est pas entre moi et Tshisekedi, mais entre Tshisekedi et le M23 »

Les coups d’État en Afrique de l’Ouest et les catastrophes naturelles en Afrique du Nord ont éloigné les projecteurs des médias internationaux de ce qui était, jusqu’à la mi-2023, leur « hotspot » favori sur le continent : la région des Grands Lacs. Un éloignement qui n’est que temporaire, tant les douze mois à venir risquent fort de les attirer à nouveaux au cœur d’une crise, celle que connaît l’est de la RD Congo, dont tous les ingrédients sont intacts.

Le bras de fer entre Félix Tshisekedi, qui s’apprête à solliciter, fin décembre, les suffrages de ses concitoyens, et Paul Kagame, qui sera sans nul doute candidat à sa quatrième réélection en août 2024, se poursuit sur fond d’instabilité chronique et mortifère dans la province congolaise du Nord-Kivu, liée au sort controversé du mouvement rebelle M23 et à des intérêts géoéconomiques antagonistes, dont nul ne peut prédire l’issue.

Dans