Le Nigeria débranché pendant quelques heures

Géant économique aux pieds énergétiques d’argile, le Nigeria a connu une coupure d’électricité générale d’une dizaine d’heures, qui n’a pas épargné la capitale Abuja. Une explosion provoquée par un incendie sur une ligne de transmission reliant les centrales électriques de Kainji et de Jebba, dans l’État du Centre-nord, a entraîné une chute de tension et interrompu la fourniture d’électricité par la société Transmission Company of Nigeria (TCN).

À l’issue de cette dizaine d’heures, un communiqué du ministre de l’Énergie, Adebayo Adelabu, affirmait que l’incendie avait été « complètement éteint » et que « plus de la moitié des connexions » étaient rétablies…

Sabotages et pénuries

Délestages ou coupures accidentelles, de telles pannes d’électricité sont courantes dans un pays confronté, depuis des mois, à une crise énergétique sans précédent. Indépendamment de la vétusté de ses infrastructures électriques, le Nigeria évoque les difficultés croissantes de la compagnie pétrolière nationale (NNPC) pour approvisionner les centrales. En plus de sabotages récurrents des oléoducs qui compromettent le chargement des pétroliers, la société subit les effets de la guerre en Ukraine, notamment l’explosion du prix du baril.

Et les pénuries d’essence empêchent parfois les citoyens de faire tourner les groupes électrogènes qu’ils ont achetés en masse. D’une énergie défaillante à l’autre, c’est toute l’économie d’un pays qui est perturbée, face au développement du marché noir et à l’explosion des coûts de production des entreprises.

Paradoxe

Les autorités nigérianes considèrent que leur territoire a besoin de 30 000 mégawatts par jour, alors qu’il ne produit, en moyenne, que 4 000 mégawatts quotidiens. Premier pays africain producteur de pétrole mais importateur de 90 % de son carburant, le Nigeria n’en est pas à un paradoxe près : la crise nigérienne a dévoilé que la société nigériane Mainstream fournissait 70 % de l’électricité du Niger.

Le plus grand nombre de personnes sans accès à l’électricité au monde

Avec environ 85 millions d’habitants qui n’ont pas accès à l’électricité –43 % de la population–, le Nigeria compterait le plus grand nombre de personnes sans accès à l’électricité au monde. À l’échelle mondiale, c’est environ une personne sur dix sans accès à l’électricité qui résiderait au Nigeria. 78 % des abonnés au réseau nigérian auraient accès à l’électricité pendant moins de 12 heures par jour. Quand 10 heures de coupure exceptionnelle s’ajoutent à 12 heures de délestage habituel, il reste à peine le temps de regarder un long métrage de Nollywood…