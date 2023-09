Du perchoir à Yopougon, le retour en grâce d’Adama Bictogo

C’est un peu sa marque de fabrique : faire les choses en grand. Alors, quand il s’agit de fêter l’un de ses plus beaux coups politiques, pas question de mégoter. Les artistes, nombreux, qui se succèdent sur scène sont tous prestigieux et adulés d’un public jeune. Quant au feu d’artifice qui clôture le show gratuit, il est forcément grandiose.

Ce lundi 4 septembre, Adama Bictogo a laissé tomber le costume-cravate impeccablement ajusté et les boutons de manchettes. « Si nous sommes ici devant vous et que je suis le maire de Yopougon, c’est grâce à vous », lance-t-il à la foule. Vêtu d’un polo, casquette orange sur la tête et bras levés, il savoure sa victoire dans son nouveau fief électoral, lui le député d’Agboville, la localité qui l’a vu naître, à 80 kilomètres plus au nord.