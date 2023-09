Au Cameroun, l’ombre du RDPC de Paul Biya derrière l’élection du nouveau lamido de Maroua

L’élection, le 16 septembre, d’Abdoulaye Yérima Bakary, âgé de 53 ans, à la tête de la plus puissante institution coutumière de Maroua, chef-lieu de la région de l’Extrême-Nord, intervient après le décès, le 17 juillet, de son frère, El Hadj Yérima Bakary Bouba Alioum, à l’hôpital général de Yaoundé, des suites de maladies.

Le nouveau monarque, également Lawane de Dogba [chef de troisième degré] est le fils de Yérima Bakary et le petit-fils du lamido Mohamadou Sadjo, qui a régné sur le lamidat pendant 36 ans. Selon les traditions politiques et coutumières camerounaises, la désignation des lamidos est ordonnée par le chef de l’État et Paul Biya n’a pas dérogé à la règle.