« La Turquie n’a ni agenda caché ni arrière-pensées idéologiques »

Akif Çagatay Kiliç, le conseiller principal du président Erdogan, au 2e Forum de la diplomatie d’Antalya, le 19 juin 2021. © Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via AFP

Joséphine Dedet Publié le 31 octobre 2023 Lecture : 12 minutes.







Il occupe un poste clé au sein du pouvoir turc. Conseiller principal du président pour la politique étrangère et les questions de sécurité et, aussi, porte-parole de la présidence, Akif Çagatay Kiliç suit Recep Tayyip Erdogan comme son ombre et gère tout discrètement.

Un grand-père député, un oncle ambassadeur aux États-Unis et un père qui a été le médecin personnel d’Erdogan… Tout cela prédisposait peut-être cet homme de 47 ans, qui est né et a grandi en Allemagne, puis a étudié et travaillé en Angleterre, à se mettre au service du président turc, dont il a longtemps été la « plume » et le traducteur.