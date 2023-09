[Exclusif] Champions africains de la finance 2023 : Ecobank, FirstRand, Attijariwafa… Les groupes les plus performants

300 CHAMPIONS DE LA FINANCE – Comment pouvait-il en être autrement ? Tandis que le secteur bancaire africain ne cesse de se transformer, de se professionnaliser et de se digitaliser, Jeune Afrique ne pouvait manquer de l’accompagner dans sa progression.

Au travers d’un indice composite inédit, dont la méthodologie est expliquée ici, ce traditionnel dossier vous offre désormais une analyse plus fine et une radiographie plus précise de l’état de santé – et des bouleversements – du secteur financier africain. Les banques se voient en outre divisées en deux classements distincts : l’un pour les groupes consolidés, l’autre pour les entités nationales. Cette distinction vous permettra de mieux isoler les groupes de leurs filiales et ainsi de mieux comparer ce qui est comparable.

Contexte défavorable