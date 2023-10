Armes turques en Afrique, la fabrique d’un succès

Un avion de combat Hürjet, de la société Turkish Aerospace Industries (TAI), au salon Teknofest, à Istanbul, le 29 avril 2023. © Diego Cupolo/NurPhoto via AFP

Joséphine Dedet Publié le 15 octobre 2023 Lecture : 3 minutes.







Merci aux embargos qui nous ont contraints à construire notre propre complexe militaro-industriel, pourraient dire les Turcs, qui, en l’espace de vingt ans, sont devenus des fabricants et des vendeurs d’armes mondialement reconnus. Leur dépendance en matière de défense était de 80% en 2000. Elle n’est plus que de 20%. Régulièrement privée de certaines livraisons par ses propres alliés européens et américains à la suite de son intervention à Chypre (en 1974), et, plus récemment, au motif qu’elle s’en sert pour lutter contre les indépendantistes kurdes du PKK-PYD, la Turquie a décidé de compter sur ses propres forces à partir du début des années 2000.

Près de 4,5 milliards d’exportations