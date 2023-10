Présidentielle au Sénégal : le boom des sondages

Électeur dans un bureau de vote, à Dakar, le 24 février 2019, lors de la précédente présidentielle. © MICHELE CATTANI/AFP

Marième Soumaré - À Dakar Publié le 16 octobre 2023 Lecture : 5 minutes.







La scène a lieu au début de juillet. Ousmane Sonko, condamné en mai pour diffamation, vit alors reclus à son domicile depuis plusieurs semaines. Il sera bientôt arrêté et incarcéré. Au sortir d’une entrevue, un responsable des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), son parti, baisse soudain la voix. « De toute façon, Macky Sall ne compte pas laisser Ousmane Sonko participer à cette présidentielle. Nous savons qu’il a commandé trois sondages pour un second tour : l’un avec lui, un autre avec Amadou Ba et un troisième avec Aly Ngouille Ndiaye. Ils donnaient tous Sonko gagnant. »