Dix choses à savoir sur Fanfan Rwanyindo Kayirangwa, nouvelle directrice Afrique de l’OIT

Dix choses à savoir sur – Fanfan Rwanyindo Kayirangwa, passée par Commercial Bank of Rwanda et jusque-là ministre du Travail et de la Fonction publique du Rwanda, est attendue à Abidjan, le 1er octobre, pour prendre ses fonctions de directrice générale adjointe de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de directrice régionale Afrique de l’institution.

La lutte contre le travail des enfants, le lobbying pour davantage de justice sociale et de décence au travail auprès des salariés et des employeurs sont autant de chantiers que lui laisse sa prédécesseuse, la Nigériane Cynthia Samuel-Olonjuwon, nommée représentante de l’OIT auprès des Nations unies à New York.