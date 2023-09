Entre l’AIE et l’Opep, nouvelle passe d’armes sur « le début de la fin des énergies fossiles »

Fatih Birol, le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), au Parlement européen, à Bruxelles, Belgique, le 3 septembre 2023. © Valeria Mongelli / Hans Lucas via AFP

Est-ce le début de la fin des énergies fossiles ? C’est en tout cas ce que constate Fatih Birol, le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui veut « briser le tabou » du pic pétrolier. Dans une tribune au quotidien économique et financier britannique Financial Times, parue le 12 septembre, le patron de l’AIE annonce la fin d’une ère de « croissance ininterrompue » de la demande des trois combustibles fossiles, à savoir le pétrole, le gaz et le charbon.

