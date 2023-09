Kagame, Doumbouya, Tebboune… Ces chefs d’État qui iront à l’Assemblée générale de l’ONU

Le Secrétaire général António Guterres délivre son discours d’ouverture de la 77ème session de l’Assemblée générale à New York, le 13 septembre 2022. © Manuel Elías / United Nations Photo

Pour l’édition 2023 de la grand-messe des Nations unies qui se tiendra du 19 au 26 septembre, une dizaine de chefs d’État feront le déplacement à New York. Parmi eux, le Congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame : alors que le « dossier M23 » est actuellement dans l’impasse et que l’incertitude demeure quant à l’arrivée de la force régionale de la SADC, tous deux ne se sont pas vus depuis plusieurs mois. En marge de la réunion de l’année dernière, ils avaient déjeuné avec le Français Emmanuel Macron qui se posait alors en médiateur de la crise.