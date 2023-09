Au Niger, annulation de près d’un millier de passeports diplomatiques liés au pouvoir déchu

Le ministère des Affaires étrangères a notifié ces annulations de passeports diplomatiques – un document de voyage qui facilite les conditions de déplacements – dans une correspondance adressée aux représentations diplomatiques du Niger, affirme l’Agence nigérienne de presse (ANP).

« J’ai l’honneur de vous faire parvenir (…) la liste des passeports diplomatiques nigériens annulés pour caducité », est-il écrit dans cette correspondance qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux.

Une cinquantaine d’étrangers

L’annulation concerne plus de 990 passeports diplomatiques détenus par d’anciens responsables d’institutions, ministres, députés, conseillers et conseillers spéciaux précédemment en poste à la présidence de la République, à l’Assemblée nationale et au cabinet du Premier ministre, a expliqué le ministère.

À Lire Hama Amadou de retour au Niger pour peser sur la transition

Une cinquantaine de ces passeports ont été délivrés à des personnalités étrangères, notamment françaises, britanniques, libyennes, américaines, turques et ouest-africaines.

Fin août, le régime militaire avait déjà annulé des passeports diplomatiques de cinq dignitaires du pouvoir renversé qui se trouvent à l’étranger, dont le Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou, le chef de la diplomatie Hassoumi Massaoudou et l’ambassadrice du Niger en France, Aïchatou Boulama.

(Avec AFP)