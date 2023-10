Fraude à la nationalité en Côte d’Ivoire : l’homme d’affaires, le vrai cerveau et les faux passeports

ARNAQUE À LA NATIONALITÉ EN BANDE ORGANISÉE (1/2) – Le 14 juillet dernier, la représentation française en Côte d’Ivoire célèbre la fête nationale en organisant, comme de coutume, une grande réception dans l’enceinte de la résidence de son ambassadeur, à Abidjan. Le cadre est idyllique. La résidence est nichée au cœur d’un immense parc luxuriant dans le quartier de Cocody-Ambassades. Depuis la terrasse, on peut admirer la lagune Ebrié et le pont Henri-Konan-Bédié. Derrière l’enceinte de hauts murs sécurisés, la fête bat son plein jusqu’au petit matin. C’est l’une des soirées à ne pas manquer.

La réception donnée par l'ambassade de France à l'occasion de la fête nationale, le 14 juillet dernier, à Abidjan. Au centre, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, et Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien. © @ Facebook Dominique Ouattara

Les invités sont triés sur le volet. En plus de 3 000 ressortissants français, entre 200 et 300 VIP reçoivent le précieux carton d’invitation. Ils sont conviés à 18 heures, soit deux heures avant le commun des mortels. Leurs voitures s’arrêtent en bas d’un bel escalier en marbre où ils sont chaleureusement accueillis par le maître des lieux, l’ambassadeur de France. Cette année, contrairement aux précédentes, Alassane Ouattara n’y a pas répondu favorablement. Le chef de l’État est représenté par son épouse, Dominique, son vice-président, Tiémoko Meyliet Koné, son Premier ministre, Patrick Achi, le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, et certains membres du gouvernement. Ils écoutent avec satisfaction le discours soigné de l’ambassadeur, Jean-Christophe Belliard, louant « ce havre de paix » qu’est à ses yeux la Côte d’Ivoire.