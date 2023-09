Mamadi Doumbouya aux Nations unies, entre coup diplomatique et lobbying économique

Mamadi Doumbouya et les commandos d’élite, le 31 août 2023. © Présidence de Guinée

Mamadi Doumbouya se démarque encore un peu plus du Malien Assimi Goïta et du Burkinabè Ibrahim Traoré. Sauf changement de dernière minute, le président guinéen de la transition est en effet annoncé à New York, afin de prendre part à l’Assemblée générale de l’ONU, contrairement aux autres putschistes qui ont préféré ne pas se déplacer.

Les envoyés du Nigérien Abdourahmane Tiani, le Premier ministre Ali Lamine Zeine et le ministre des Affaires étrangères Bakary Yaou Sangaré, se sont vu opposer une fin de non-recevoir, les nouvelles autorités n’étant pas reconnues par les Nations unies. Quant au Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, tombeur du président Ali Bongo Ondimba, il sera, entre autres, représenté par son Premier ministre Raymond Ndong Sima.