Sonatel, Ecobank, Orange… Pourquoi la BRVM connaît un pic historique

Jamais la capitalisation de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) n’avait atteint de tels sommets. Le 12 septembre, le marché des actions a dépassé, pour la première fois, le cap des 8 000 milliards de FCFA (12,2 milliards d’euros). Depuis le début de l’année, la progression est de 5,85 % et elle dépasse même 18 % sur deux ans. « Cela démontre la confiance des investisseurs et la résilience des entreprises cotées à la BRVM », estime Régis Couao-Zotti, secrétaire exécutif de la Société ouest-africaine des analystes financiers et professionnels de l’investissement (SOAAP).

À Lire Bourse : le top de la cote africaine en 2022