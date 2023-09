Séisme au Maroc : à Asni, les FAR au chevet des survivants

« À 2 heures du matin, dans la nuit du 8 au 9 septembre, j’ai reçu l’ordre de rejoindre mon unité à Marrakech. J’avais deux heures pour arriver sur place via un avion affrété par l’armée. J’étais en permission dans le Nord avec mes deux enfants. Le départ a bien sûr été assez difficile », confie un lieutenant-colonel à Jeune Afrique.

À Asni, une commune rurale durement touchée située sur les contreforts du Haut-Atlas, à une quarantaine de kilomètres de Marrakech, les Forces armées royales (FAR) ont installé un hôpital de campagne médico-chirurgical en moins de 48 heures.

Au beau milieu de la nuit, quelques heures à peine après la catastrophe, c’est d’abord l’unité chargée de la logistique qui est arrivée sur les lieux pour mettre en place la structure hospitalière : au total, une vingtaine de tentes kaki abritant un poste de commandement intégré, un service de médecine générale, de médecine interne, de traumatologie, de chirurgie viscérale et maxillo-faciale, de radiologie, de gynécologie et de pédiatrie, un espace ORL et même une cellule d’accompagnement psychologique. Mais également un laboratoire biomédical, un bloc opératoire, ainsi qu’une pharmacie. Un hôpital de campagne similaire a été installé à Taroudant.