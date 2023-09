Écarté de la présidentielle à Madagascar, Monja Roindefo en colère contre la Haute cour constitutionnelle

Sa réaction ne s’est pas fait attendre. Et elle a été d’autant plus cinglante que la décision n’est pas susceptible de recours. Après l’invalidation de sa candidature par la Haute cour constitutionnelle (HCC), le 10 septembre, Monja Roindefo Zafitsimivalo a dénoncé une décision « injuste », allant jusqu’à interroger la légitimité de l’institution l’ayant écarté de la course à la présidentielle du 9 novembre prochain.