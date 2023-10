Dix choses à savoir sur George Weah, candidat à sa réélection au Liberia

DIX CHOSES À SAVOIR – Le 26 décembre 2017, tout juste élu à la tête du Liberia, George Weah célèbre une nouvelle étape de sa vie digne d’un film hollywoodien. Voilà le gamin des bidonvilles de Monrovia propulsé à la plus faute fonction de l’État. Au Liberia, l’élection de l’ancienne star du foot, premier Ballon d’or africain en 1995, marque un tournant et suscite un immense espoir après les années de guerres civiles (250 000 morts entre 1989 et 2003), et une épidémie de fièvre Ebola qui a fait plus de 4 800 victimes entre 2014 et 2016. Six ans plus tard, la success story s’est heurtée au réel. Les promesses de George Weah en matière de développement et de lutte contre la corruption sont, pour la plupart, restées lettres mortes. À 56 ans, « Mister George » pourra-t-il convaincre une nouvelle fois ?

1. Deuxième (et dernier) mandat