Dix choses à savoir sur Mays Mouissi, le nouvel économiste en chef de Brice Oligui Nguema

Mays Mouissi a quitté Paris après le coup d’État du 30 août au Gabon, pour s’installer à Libreville, où il a été nommé ministre de l’Économie et des Participations. © MONTAGE JA : Damien Grenon pour JA

DIX CHOSES À SAVOIR – Très actif sur les réseaux sociaux, ou sur le blog qu’il tient et sur lequel il livre ses analyses économiques sur le continent africain, Mays Mouissi est l’une des figures les plus connues des Gabonais en ce qui concerne les sujets liés à l’argent et aux entreprises. L’économiste s’est fait connaître depuis plusieurs années par le sérieux de ses études, très souvent critiques à l’égard du pouvoir d’Ali Bongo Ondimba.

À 37 ans, le jeune ministre a été nommé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema au portefeuille de l’Économie et des Participations, le 9 septembre, au sein du gouvernement de Raymond Ndong Sima. Mays Mouissi quitte donc la vie parisienne pour reprendre la gestion économique du pays. Un portefeuille hautement stratégique, alors que le président de transition a affiché l’ambition de voir la vie quotidienne des Gabonais s’améliorer rapidement.

1. Ngounié