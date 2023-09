Télécoms, BigTech, banques… La guerre des talents a commencé

Parmi les banques les plus importantes du Kenya, réputées les plus rémunératrices pour les talents tech, certaines connaissent en 2023 une augmentation de 20 % à 35 % de leurs charges de personnel. © Montage JA

300 CHAMPIONS DE LA FINANCE – Comment repeupler des bureaux vides ? Pour les banques kényanes, engagées dans une quête désespérée pour pourvoir les postes vacants dans les services de digitalisation et de mobile money, la réponse est limpide : avec de l’argent !

Parmi les banques les plus importantes du pays, réputées les plus rémunératrices pour les talents tech, certaines connaissent en 2023 une augmentation de 20 % à 35 % de leurs charges de personnel. Chacune essayant de renchérir sur les autres pour retenir ou embaucher la perle rare. Chez NCBA, par exemple, alors que le budget IT a augmenté d’environ 10 %, à 2,3 milliards shillings (14,7 millions d’euros), les charges de personnel ont grimpé à 5,9 milliards shillings en juin 2023 – soit près de 30 % de plus que l’année précédente.