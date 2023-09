Au Niger, Orano cesse temporairement le traitement de l’uranium

Le producteur français d’uranium Orano (ex-Areva) a annoncé le 8 septembre suspendre les activités de traitement du minerai au Niger. Cette décision fait suite au coup d’État du 27 juillet et aux sanctions prises par la Cedeao, notamment la fermeture de la frontière terrestre avec le Bénin, d’où sont normalement exportées vers la France et le Canada ses quelque 2 000 tonnes de production annuelle, qui complique les activités de l’entreprise et son approvisionnement en produits chimiques entrant dans le traitement du minerai.

« En raison de l’amenuisement de ses stocks de produits chimiques », le site de la Somaïr a « mis en place un aménagement progressif de l’organisation du travail » et a « anticipé ses activités de maintenance », indique Orano dans son communiqué. À Jeune Afrique, l’entreprise explique cependant ne pas être » en situation d’urgence à court terme ».

« Les équipes en local sont mobilisées pour assurer la continuité des activités », soutient l’énergéticien, qui précise que les activités de ses filiales Cominak et Imounaren, quant à elles, se poursuivent « normalement ».

Au Niger depuis 1966

En effet, si le seul site actuellement productif d’Orano est celui de la Somaïr, l’entreprise a entrepris des travaux de réaménagement de la mine de Cominak, fermée en 2021. Ceux-ci se poursuivent « conformément aux engagements du groupe », poursuit le communiqué.

Concernant le site d’Imouraren, dont l’entreprise espère obtenir un permis d’exploitation pour 2028, les études se poursuivent également. Cette mine, l’une des plus grandes du monde, doit accueillir des tests pilotes en 2024, selon Matthieu Davrinche, directeur d’Imouraren SA, coentreprise d’Orano et de l’État nigérien, qui affirmait en mars dernier que ces exercices » sont des essais à petite échelle [qui] permettent d’évaluer ce que sera l’exploitation à grande échelle. »

Spécialisé dans le nucléaire, Orano emploie environ 900 personnes sur ses trois sites nigériens. Présente depuis 1966, l’entreprise souhaite « maintenir en activité ses salariés et une partie de ses sous-traitants ». Et assure vouloir reprendre la production « dès que la situation le permettra ».

Le 4 mai dernier, elle avait d’ailleurs signé un « accord global de partenariat » avec le gouvernement nigérien, lui permettant de prolonger l’exploitation de la Somaïr jusqu’en 2040.