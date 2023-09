Hama Amadou de retour au Niger pour peser sur la transition

Ce n’est pas une surprise : Hama Amadou a regagné le Niger ce 11 septembre, via l’Algérie et en provenance de la France. L’ex-Premier ministre et président du Mouvement démocratique nigérien (Moden Fa Lumana, principal parti d’opposition à Mahamadou Issoufou puis Mohamed Bazoum) y était en exil depuis le mois de mars 2023, officiellement pour suivre un protocole de soins et de contrôles médicaux à l’Hôpital américain de Paris.

L’opposant – condamné une première fois à un an de prison pour supposition d’enfants, en 2017, puis gracié – avait tenté de se présenter à la présidentielle du 27 décembre 2020, mais sa candidature avait été rejetée par la Cour constitutionnelle un peu plus d’un mois avant le scrutin. Hama Amadou avait alors soutenu un autre opposant, Mahamane Ousmane, lequel était arrivé deuxième de l’élection à la magistrature suprême, derrière Mohamed Bazoum.