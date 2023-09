Séisme au Maroc : les Lions de l’Atlas font don de leurs primes

« Nous partageons votre douleur, et nous sommes à vos côtés », assurent les Lions de l’Atlas dans un message publié ce 12 septembre sur les réseaux sociaux. Samedi 9 septembre, au lendemain du séisme qui a secoué la région d’Al Haouz, les joueurs de l’équipe nationale de football ont répondu à l’appel au don de sang lancé en faveur des victimes et organisé au Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) d’Agadir.

Trois jours plus tard, dans une publication conjointe, ils font savoir qu’eux-mêmes, ainsi que les membres du staff de l’équipe nationale, céderont toutes leurs primes jusqu’à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue en 2024, au profit des habitants des villages sinistrés par le séisme. Ils promettent par ailleurs dans leur communiqué « de futures initiatives humanitaires ».

Pour ce qui est des clubs disputant la Botola, la Ligue nationale, le Kawkab de Marrakech (KACM) est jusqu’ici la seule équipe à avoir déjà annoncé une initiative du même genre, promettant qu’il reversera les recettes de billetterie récoltées à l’occasion de son prochain match au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre. À ce même fonds s’ajouteront également, d’après une communication officielle de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), les revenus de la billetterie du match Maroc-Burkina Faso, prévu ce mardi 12 septembre à Lens, en France.

La Liga espagnole solidaire

Pour rappel, le match qui devait opposer, samedi soir, à Agadir, les Lions de l’Atlas et l’équipe du Libéria, dans le cadre de la phase finale des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2024 en Côte d’Ivoire, avait été reporté à une date ultérieure.

Parallèlement, la Liga espagnole se mobilise également pour les victimes du séisme qui a frappé le Maroc, annonçant sur X (ex-Twitter) qu’une collecte de dons est organisée en collaboration avec les clubs espagnols de football et la plateforme Comité Emergencia, qui regroupe six ONG, dont Plan International et Oxfam International, sous le slogan « Le Maroc a besoin de nous ».