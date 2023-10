De Chantal Biya à Joseph Le, qui tient l’Est pour Paul Biya ?

Ce 18 février 2023, tout Yaoundé est réuni à Batouri, dans le département de la Kadey (Est). Moins d’un mois plus tôt, le puissant ministre des Mines, Gabriel Dodo Ndoké est décédé à 51 ans au centre hospitalier d’Essos, à Yaoundé. Pour ses obsèques, les autorités de la République ont donc fait le déplacement jusque dans sa circonscription d’origine, dont le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, des parlementaires, des dignitaires religieux et des chefs traditionnels.

Tour à tour, des pontes du régime se succèdent pour donner leurs ultimes témoignages. Vient le tour de Joseph Le, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra), lui aussi originaire de la région. « On ne s’élève pas en éliminant d’abord son frère ou sa sœur. Chacun à son tour, chacun à sa place. Je n’en dirais pas plus, on se comprend », lance-t-il. Chacun, effectivement, comprend : le ministre vient d’annoncer à mots (à peine) couverts avoir pris la succession de son défunt collègue en tant que référent politique de la région.