Séisme au Maroc : d’Agadir à Marrakech, combien de fois la terre du royaume a-t-elle tremblé ?

Près de 3 000 morts et presque autant de blessés, selon des chiffres encore provisoires. Des dizaines de milliers de personnes sans abris. Plus de 100 000 enfants « directement affectés »… Tandis que chaque heure qui passe fait reculer un peu plus l’espoir de trouver des survivants sous les décombres, et que les services de secours – et notamment l’armée, déployée en urgence sur le terrain – peinent à atteindre certains des villages les plus touchés, qui sont aussi les plus reculés, il est encore difficile de mesurer l’ampleur exacte des dégâts humains et matériels du séisme qui a frappé le Maroc dans le 8 septembre.

Zone sismique