Au Togo, Faure Gnassingbé confie la Sécurité à Calixte Madjoulba

Calixte Madjoulba, ici à Paris en 2019, a été nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile dans le gouvernement de Victoire Tomégah-Dogbé le 8 septembre 2023. © André Dumont / République of Togo

Sa nomination a été une surprise. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Togo auprès de plusieurs pays européens (France, Espagne, Grèce, Italie, Portugal…), avec résidence à Paris, Calixte Batossie Madjoulba a fait son entrée le 8 septembre dans le gouvernement de Victoire Tomégah-Dogbé comme nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Un poste stratégique, réservé aux plus fidèles des fidèles par le président Faure Essozimna Gnassingbé.