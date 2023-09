Séisme au Maroc : Mohammed VI a-t-il vraiment snobé Macron ?

Dans un communiqué publié dimanche, le roi Mohammed VI a remercié « les nombreux pays frères et amis qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain dans cette situation difficile et dont plusieurs ont exprimé leur disponibilité à apporter aide et assistance dans ces circonstances particulières ». Alors que le pays entame son troisième et dernier jour de deuil national, le bilan officiel du séisme qui a frappé Al Haouz avoisine aujourd’hui les 2 900 morts.

Mais depuis que le royaume a annoncé avoir répondu favorablement à l’offre d’assistance de quatre pays – Espagne, Qatar, Royaume-Uni et Émirats arabes unis —, certains s’interrogent sur le fait qu’il n’ait pas donné suite à celle de la France et de plusieurs dizaines d’autres pays.