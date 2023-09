Le général Brice Clotaire Oligui Nguema aurait-il décidé de rompre avec les pères de l’indépendance du Gabon ? Le président de la transition communique toujours dans le Journal officiel de la… République gabonaise.

Mais dans l’édition du 4 septembre dernier, un changement inattendu a fait tiquer nombre d’observateurs…

La forêt, le soleil et la mer

Le quatrième article, sur les 62 que compte la Charte de la transition largement inspirée de la Constitution de 1991, indique que « l’emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune et bleu ». Pas de surprise sur les teintes et leur ordre, le pavillon de la République gabonaise retenu par la loi n°54/60 du 9 août 1960 arbore le vert « irlandais clair » de la forêt équatoriale, le jaune « d’or » du soleil et le bleu « Roy »de la mer. En revanche, si le texte qui régit la période transitoire dont la durée pourrait être de deux ans rappell