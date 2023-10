Présidentielle à Madagascar : « Siteny », des tatamis au palais d’Iavoloha ?

Thierry Siteny Randrianasoloniako, député de Tuléar et candidat (PSD) à la présidentielle de 2023 à Madagascar (ici en décembre 2018). © Mpanarivo Rakotoharimanana/CreativeCommons

Parmi les 13 candidatures à la présidentielle des 9 novembre et 20 décembre prochains qui ont été validées par la Haute Cour constitutionnelle (HCC) le 9 septembre figure, outre celles des trois derniers chefs de l’État – Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina et le sortant, Andry Rajoelina –, celle du président de l’Union africaine de judo (UAJ), Thierry Siteny Randrianasoloniako. À 51 ans, l’ex-judoka se lance dans la course à la magistrature suprême, treize ans après son entrée sur la scène politique malgache.