Séisme au Maroc : l’Algérie détaille son plan d’aide

Après avoir décidé de rouvrir son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains, l’Algérie a détaillé, le 10 septembre, par la voix du ministère des Affaires étrangères, le plan d’aide qu’elle propose à son voisin marocain. Alger a prévu notamment de déployer en urgence une équipe d’intervention de la Protection civile comprenant 80 secouristes spécialisés.

Ce dispositif se compose d’une équipe cynophile spécialisée dans la recherche et l’identification des personnes sous les décombres, d’une équipe de sauvetages et de recherches, d’une équipe médicale, ainsi que d’une aide humanitaire de premier secours, notamment des tentes, des lits de camp et des couvertures.

Samedi, la présidence algérienne avait décidé d’ouvrir l’espace aérien, fermé depuis septembre 2021, aux vols transportant de l’aide humanitaire et des blessés. Le communiqué de la présidence indiquait que les autorités algériennes sont « pleinement disposées à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain frère en cas de demande du royaume du Maroc ».

En février 2023, Alger avait envoyé une équipe de 89 éléments de la Protection civile en Turquie et 86 autres en Syrie pour prendre part aux opérations de secours et de recherches au lendemain des tremblements de terre qui ont touché ces deux pays. Les secouristes algériens avaient sauvé 13 personnes et retiré des décombres 84 corps sans vie dans le cadre de leurs missions sur place, avait indiqué à l’époque le directeur général de la Protection civile.

« Évaluation minutieuse des besoins »

Selon le dernier bilan du ministère marocain de l’Intérieur, publié en fin de matinée ce lundi, le séisme d’une magnitude 7 survenu au Maroc a fait près de 2 500 morts. Les secouristes poursuivent les recherches et l’extraction des corps qui se trouvent sous les décombres.

Rabat a annoncé avoir accepté l’aide de quatre pays seulement : l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis. Le ministère de l’intérieur a signalé dans un communiqué que le Maroc avait répondu favorablement, « à ce stade », aux offres de ces quatre pays d’« envoyer des équipes de recherche et de sauvetage ».

Tout en remerciant les pays qui ont proposé l’envoi de secouristes, le ministère affirme que le Maroc a accepté ces quatre aides « après avoir procédé à une évaluation minutieuse des besoins sur le terrain et en tenant compte du fait qu’une absence de coordination pourrait être contre-productive ». Toutefois, d’autres offres pourraient être acceptées à l’avenir « si les besoins devaient évoluer », ajoute le communiqué.

Alger et Rabat entretiennent des relations très tendues, notamment à cause du conflit au Sahara occidental. Alger a en outre accusé à maintes reprises son voisin de l’Ouest de mener des opérations hostiles qui menaceraient sa sécurité et sa stabilité.