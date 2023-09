Séisme au Maroc : Rabat sollicite le Qatar et l’Espagne

Le Qatar, sollicité officiellement par le Maroc, a envoyé un avion transportant des unités militaires d’urgence, qui a atterri sur le sol marocain ce dimanche 10 septembre 2023. © AFP PHOTO / HO / X ACCOUNT OF QATAR’S MINISTER OF INTERIOR KHALIFA BIN HAMAD @KHK

Ce dimanche 10 septembre, alors que la barre des 2 000 morts a été franchie et qu’un deuil national de trois jours été décrété par le roi Mohammed VI, le soutien de la communauté internationale ne faiblit pas.

Chefs d’État, partis politiques, associations… Ils sont nombreux à avoir proposé d’offrir une assistance humanitaire, logistique ou technologique au Maroc pour l’aider à coordonner son action dans les zones sinistrées.

Mais, ces dernières heures, observateurs et internautes s’impatientent de ne pas déjà constater sur le terrain la traduction concrète des multiples déclarations de solidarité internationale, alors que l’accès à certains territoires enclavés demeure difficile.

Dimanche matin, au micro de France Inter, le fondateur de Secouristes sans frontières, Arnaud Fraisse, a évoqué son incompréhension de n’avoir toujours pas pu se rendre sur place avec ses équipes : « On aurait pu prendre un avion d’Orly mais nous n’avons toujours pas eu l’accord du gouvernement marocain. Nous ne comprenons pas et nous n’avons aucune explication pour l’instant », a-t-il notamment déclaré. Lors du séisme de février 2023, son ONG s’était rendue en Turquie et en Syrie pour prêter main-forte aux autorités locales.

Le Qatar et l’Espagne officiellement sollicités

Comme le veut la tradition diplomatique, c’est au Maroc de solliciter officiellement l’aide de ses partenaires. C’est d’ailleurs ce qu’a fait le royaume par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui a explicitement demandé une aide à son homologue espagnol, José Manuel Albares. Le ministère de la Défense espagnol a annoncé qu’un avion transportant 56 membres de l’Unité militaire d’urgence et quatre chiens avait décollé de Saragosse pour Marrakech de matin. Ces unités seront prochainement rejointes par d’autres corps de métier spécialisés.

Il en va de même pour le Qatar, sollicité officiellement par le Maroc, et dont un avion transportant des unités similaires a d’ores et déjà atterri sur le sol marocain. D’autres discussions sont en cours pour identifier les besoins précis des autorités marocaines. Les demandes d’aide pourraient donc se succéder dans les heures et jours qui viennent.

Suisse et France se tiennent prêtes

« Nous avons mobilisé l’ensemble des équipes techniques et de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile », a de son côté déclaré le président français, Emmanuel Macron, depuis l’Inde, où il se trouve actuellement pour le sommet du G20.

D’autres partenaires, comme la Suisse, sont également en attente de recevoir une demande officielle. Berne assure que son offre d’aide est « toujours actuelle ». « Une équipe de huit experts du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) a été constituée et est prête à se rendre sur place. Les autorités marocaines n’ont pas encore répondu à l’offre d’aide », fait savoir le département fédéral des Affaires étrangères suisse.

Les gouvernements et chancelleries étrangers se montrent logiquement plus discrets. « Nous respectons la souveraineté marocaine. Le royaume a déployé tous les moyens en sa possession pour gérer la crise, et nous nous tenons à la disposition des autorités locales en fonction de leurs besoins et de leurs demandes », indique une ambassade à Rabat.