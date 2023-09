Séisme au Maroc : Mohammed VI décrète un deuil national de trois jours

Alors que les autorités sont pleinement mobilisées pour continuer à porter secours dans les zones encore difficile d’accès frappées par le séisme qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à Samedi à Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech, le roi Mohammed VI a interrompu son séjour privé à Paris pour se rendre, ce samedi 9 septembre à Rabat, afin d’y présider une réunion consacrée au suivi de la situation.

Les responsables présents lui ont exposé « les derniers développements que connaissent les préfectures et provinces touchées, notamment au niveau de certaines localités qui étaient inaccessibles au cours de la nuit et dans lesquelles le point de situation et l’intervention des secours n’ont pu être opérés qu’à la levée du jour ».

Sur le terrain, le bilan humain – toujours provisoire – ne cesse de s’alourdir : les derniers chiffres diffusés en début de soirée par le ministère de l’Intérieur font état de 1 305 morts et de 1 832 blessés, « dont 1 220 dans un état grave ».

Dans un communiqué du cabinet royal publié en fin de journée, plusieurs mesures d’urgence ont été annoncées. Une commission interministérielle a notamment été mise en place, et sera chargée du « déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées ».

Le palais a également annoncé un renforcement des moyens alloués aux équipes de recherche et de secours aux personnes devant être évacuées, ainsi que la prise en charge de personnes en détresse, particulièrement les orphelins et les personnes vulnérables.

Ouverture d’un compte spécial

Tandis que l’élan de solidarité international ne faiblit pas et que les appels au dons se multiplient au Maroc et à l’étranger, Mohammed VI a exprimé ses « remerciements les plus sincères à l’égard de nombreux pays frères et amis qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain ». Rabat a par ailleurs a décidé d’ouvrir un compte spécial destiné à recevoir les fonds aussi bien publics que privés.

Outre les membres du gouvernement et notamment son chef, Aziz Akhannouch, de nombreux responsables appartenant au corps de police et de l’armée ont pris part à la réunion, tels l’inspecteur général des Forces armées royales, Mohammed Berrid, le directeur général de la Protection Civile, le colonel-major Ihssane Lotfi, ou encore Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de la Surveillance du territoire national.

Mohammed VI lors de la réunion d'urgence consacrée au séisme meurtrier qui s'est tenue à Rabat, le samedi 9 septembre. © DR /MAP

« 24 à 48 heures critiques »

La Croix-Rouge internationale a pour sa part alerté samedi sur l’importance des besoins à venir du Maroc, évoquant « 24 à 48 heures critiques » et des besoins pour « des mois voire des années ». « Nous nous mobilisons pour soutenir le Croissant-Rouge marocain », a indiqué Hossam Elsharkawi, directeur régional Proche-Orient et Afrique du Nord de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), dans un communiqué.

« Ce ne sera pas l’affaire d’une semaine ou deux comme notre région l’a vu avec le grand tremblement de terre de Turquie et de Syrie plus tôt cette année. Nous tablons sur des mois, voire des années de réponse », a-t-il cependant mis en garde.

Les équipes du Croissant-Rouge marocain se sont déployées immédiatement sur le terrain pour « soutenir les opérations de recherches et de secours et apporter une aide aux populations affectées en coordination étroite avec l’IFRC et les autorités locales », souligne le communiqué. « Les prochaines 24 à 48 heures seront critiques pour sauver des vie. Les efforts de recherche et de secours seront la priorité bien sûr tout en s’assurant qu’on prenne soin des rescapés », a ajouté Caroline Holt, directrice mondiale des opérations à la fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L’Unesco a également annoncé qu’elle aidera le Maroc à répertorier les dommages causés à son patrimoine par le séisme survenu dans la nuit de vendredi à samedi, et à préparer sa reconstruction, a annoncé sa directrice générale.

La médina de Marrakech, ville fondée en 1070-1072 et qui fut longtemps « un centre politique, économique et culturel majeur de l’Occident musulman, régnant sur l’Afrique du Nord et l’Andalousie », fait partie depuis 1985 du patrimoine mondial de l’humanité, selon l’Unesco, l’agence onusienne pour l’éducation, les sciences et l’éducation, dont le siège est à Paris. Samedi, les ruelles de son quartier juif historique étaient jonchées de débris et de vieilles bâtisses se sont affaissées

« Une mission de l’Unesco s’est rendue cet après-midi dans la médina de Marrakech. Notre organisation soutiendra les autorités marocaines pour inventorier les dégâts dans les domaines du patrimoine et de l’éducation, mettre les bâtiments en sécurité et préparer la reconstruction », a annoncé Audrey Azoulay samedi sur le réseau social X (ex-Twitter).