Séisme au Maroc : l’Algérie propose son aide

Le bilan humain du tremblement de terre qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi continue de s’alourdir. En début d’après-midi, les autorités avançaient le chiffre de 1 037 morts et 1 204 blessés « dont 721 dans un état critique ». Il semble aussi que de nombreuses personnes soient encore coincées sous les décombres.

La province d’Al Haouz est, à cette heure, la plus touchée, mais celle de Taroudant compte aussi plusieurs centaines de victimes, et des décès ont été recensés dans les provinces de Chichaoua, d’Azilal, de Youssoufia et de Ouarzazate, ainsi que dans les préfectures de Marrakech, d’Agadir et de Casablanca. Sur instructions royales, les Forces armées royales (FAR) ont été déployées d’urgence.

Face à l’ampleur du drame, les réactions internationales se multiplient, les chefs d’État du monde entier présentant leurs condoléances au Maroc et, pour beaucoup d’entre eux, proposant assistance pour venir en aide aux victimes.

Le voisin algérien, dont les relations avec le royaume sont actuellement très tendues, a exprimé sa tristesse et présenté ses condoléances par le biais d’un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La présidence de la République a, ensuite, publié à son tour un communiqué dans lequel les autorités d’Alger expriment leur « entière disponibilité à fournir une aide humanitaire et à déployer toutes les capacités matérielles et humaines en solidarité avec le peuple marocain frère, en cas de demande du Maroc ».

Alger a également annoncé sa décision de « rouvrir son espace aérien aux vols pour transporter l’aide humanitaire et les blessés ». Cet espace était fermé aux avions marocains, aussi bien civils que militaires, depuis septembre 2021, à la suite de la décision algérienne de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc.