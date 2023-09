Après le séisme au Maroc, messages de condoléance et offres de soutien se multiplient

Alors que le bilan continue de s’alourdir suite au puissant séisme qui a frappé le Maroc, les messages de soutien affluent du monde entier. Le président émirati, Mohammed Ben Zayed, adressant ses condoléances au roi du Maroc et à son peuple, a aussi été l’un des premiers à annoncer des mesures concrètes, ordonnant la mise en place d’un pont aérien pour acheminer des secours d’urgence aux « frères touchés par le tremblement de terre ».

En Israël, le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, indique avoir lui aussi « donné des instructions à tous les organes et forces gouvernementaux pour fournir toute l’assistance nécessaire au peuple marocain, y compris les préparatifs pour l’envoi d’une équipe d’aide dans la région », précisant dans un communiqué que « le peuple d’Israël se [tient] au côté de ses amis […] en cette période difficile ».

L’OMS est prête à répondre aux besoins immédiats en matière de santé

L’Égypte et l’Arabie saoudite ont également exprimé leurs condoléances et solidarité avec le Maroc, Le Caire évoquant le « royaume frère du Maroc », tandis qu’en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan exprimait aussi le soutien de son pays à ses « frères marocains » et se disait « prêt, comme toujours, à fournir toute forme de soutien pour panser les blessures ».

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a lui aussi réagi, exprimant ce samedi matin dans un message sur le réseau social X (ex-Twitter) sa « grande douleur » et présentant ses condoléances au peuple du Maroc et au roi Mohammed VI. Sur le continent, le président sénégalais Macky Sall a été parmi les premiers à s’exprimer, présentant ses condoléances au « peuple marocain ami et frère ».

Les grandes organisations se mobilisent

L’Organisation de la coopération islamique (OCI), basée en Arabie saoudite, a, elle, prié pour « un rétablissement rapide pour les blessés ». Quant au chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il a déclaré avoir le « cœur brisé » dans un message sur X. « Mes pensées et mes prières vont aux Marocains, à la suite du tremblement de terre meurtrier de la nuit dernière. Nous sommes prêts à répondre aux besoins immédiats en matière de santé », a-t-il écrit.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell a quant à lui indiqué que l’UE « se tient prête à fournir au Maroc l’assistance qu’il souhaitera ».

J’ai appris avec une grande douleur les conséquences tragiques du séisme qui a frappé le royaume du #Maroc. J’exprime mes profondes et sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, au peuple marocain et aux familles des victimes. — Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) September 9, 2023

Hôte du sommet du G20, qui se tient actuellement à New Dehli, le Premier ministre indien, Narendra Modi s’est dit « extrêmement peiné par les pertes de vies [humaines] à la suite du séisme au Maroc ».

Côté européen, le président français, Emmanuel Macron, s’est dit « bouleversé » et a proposé l’aide de la France qui, écrit-il, « se tient prête à aider aux premiers secours ». La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a de son côté « appris avec tristesse le bilan tragique du séisme » et a exprimé « sa proximité et sa solidarité avec le Premier ministre » marocain, Aziz Akhannouch. Elle a réaffirmé la « volonté de l’Italie de soutenir le Maroc en cette situation d’urgence ».

Propositions d’aide européennes

« Toute ma solidarité et tout mon soutien au peuple du Maroc après ce terrible tremblement de terre », a de son côté écrit le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, sur X. « L’Espagne est aux côtés des victimes de cette tragédie et de leurs familles », a-t-il ajouté. « L’Espagne a proposé au Maroc, s’il l’estime nécessaire, à la fois des équipes de secours, ce qui est en ce moment le plus important, mais aussi son aide pour la reconstruction, une fois que ce moment sera passé. » Le Royaume-Uni s’est lui aussi dit « prêt à aider » de « toutes les manières possibles ».

À Lire Quand l’Afrique vole au secours de la Turquie

« En Russie, on partage la peine et le deuil du peuple ami marocain », a déclaré le président russe, Vladimir Poutine, dans un message adressé dans un communiqué au roi du Maroc, Mohammed VI, présentant ses « condoléances sincères pour les conséquences tragiques du séisme dévastateur ».

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a présenté pour sa part ses « plus sincères condoléances » au « Roi Mohammed VI et à tous les Marocains pour les vies perdues dans l’horrible tremblement de terre ». « L’Ukraine est solidaire du Maroc en cette épreuve tragique », a-t-il ajouté.

(avec AFP)