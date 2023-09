Qui pour succéder au Tchadien Abbas Mahamat Tolli à la Beac?

Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadera, participe à une réunion avec le président russe Vladimir Poutine en marge du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 28 juillet 2023. © Artem Geodakyan/TASS Host Photo Agency via REUTERS

Faustin Archange Touadera, ces derniers temps, est un dirigeant convoité par certains de ses compatriotes, et attendu par les partenaires de la Centrafrique sur le plan monétaire. En janvier au plus tard, il reviendra au chef de l’État centrafricain de proposer à ses pairs du Congo, du Gabon, du Tchad, de la Guinée équatoriale et du Cameroun le nom du futur gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac), en vertu du principe de la rotation des postes à la tête des institutions communautaires.