Onana de retour en sélection du Cameroun : quand les politiques s’en mêlent…

Le gardien camerounais André Onana et le joueur sud-coréen Kim Jin-su lors du match amical entre la Corée du Sud et le Cameroun au stade de la Coupe du monde de Séoul, le 27 septembre 2022. © Lee Jin-man/AP/SIPA

Le dernier match d’André Onana sous les couleurs camerounaises remonte au 24 novembre 2022 face à la Suisse (0-1), lors du premier tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Celui qui était alors sous contrat avec l’Inter Milan avait été exclu par le sélectionneur Rigobert Song avant le match face à la Serbie pour un comportement jugé inapproprié, à la suite d’un désaccord tactique entre les deux hommes. Onana avait annoncé peu de temps après sa retraite internationale.

Depuis, le Cameroun s’est mis tout seul en difficulté dans son groupe qualificatif pour la CAN en ne prenant qu’un seul point face à la Namibie (1-1, 1-2) lors des matchs du mois de mars dernier, et sa présence en Côte d’Ivoire passe obligatoirement par un succès face au Burundi, le 12 septembre prochain. André Onana, considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but du monde, s’est quant à lui engagé lors du mercato estival avec Manchester United. Et son retour en sélection était assez largement souhaité au Cameroun, et pas seulement par le supporters des Lions.

Un ministre des Sports en service commandé

Paul Biya, le chef de l’État camerounais, ne s’est pas directement impliqué dans le dossier, comme l’avait fait au mois de mai Ali Bongo Ondimba au Gabon pour convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de reprendre le cours de sa carrière internationale, en le recevant au Palais du bord de mer à Libreville. « Biya n’a pas appelé directement Onana. Le président aime le foot, il suit de près l’actualité des Lions, et quand ils gagnent, cela apporte de la joie aux camerounais et fait oublier toutes les choses qui ne fonctionnent pas dans le pays, et il y en a. Mais le cas Onana s’est réglé au niveau de Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général de la présidence de la République, et du ministre Narcisse Mouelle Kombi », explique une source au ministère des Sports.

« Paul Biya a pu dire à Ngoh Ngoh qu’il fallait régler cette affaire et qu’il ne voulait plus en entendre parler. Une chose est sûre : le ministre des Sports n’a pas pu prendre cette initiative seul », ajoute-t-elle. Entre le 29 mai et le 2 juin dernier, alors qu’Onana effectuait un bref passage à Yaoundé pour s’occuper de sa fondation, il aurait ainsi été reçu par le ministre afin d’évoquer son retour en sélection. Ces contacts réguliers entre le nouveau gardien des Red Devils mancuniens et Mouelle Kombi semblent signifier que le ministère des Sports, notoirement mis à l’écart depuis l’élection de Samuel Eto’o à la présidence de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), a de nouveau son mot à dire quand il s’agit des Lions.

« Rigobert Song souhaitait qu’Onana soit présent pour affronter le Burundi. Les deux hommes s’entendent d’ailleurs plutôt bien. Tout était sans doute une question de dosage : est-ce qu’on a demandé à Onana de faire savoir au staff qu’il était prêt à rejouer pour le Cameroun, ou a-t-il été demandé à la fédération et au staff de proposer au gardien de revenir ? Sans doute un peu des deux », poursuit notre source. Le joueur s’est, en tout cas, déclaré de nouveau disponible pour la sélection nationale le 4 septembre.

Le communiqué sans équivoque d’Onana

André Onana n’est pas revenu sans marquer son territoire. Le gardien, doté d’une forte personnalité, est réputé intelligent et doté d’un égo surdimensionné, ce qui lui fait plusieurs points communs avec Eto’o – Onana a débuté sa formation dans l’académie d’Eto’o, Fundesport, et, jusqu’à la Coupe du monde, les deux hommes étaient très proches. Dans un des communiqués dont il a le secret, publié juste après l’annonce de son retour, le gardien a livré quelques indices précieux sur ce que semble être désormais sa relation avec Eto’o et la Fecafoot. « Ces derniers mois, j’ai été confronté à des épreuves marquées par l’injustice et la manipulation. Pourtant, mon amour et mon attachement inébranlable à ma patrie restent intacts […] Je réponds à l’appel de ma nation. »

« Face à la manipulation, au mensonge et à l’abus de pouvoir, je reste fidèle à mon idéal. [..] Je tiens à saluer le gouvernement qui œuvre de façon acharnée à l’édification d’un Cameroun meilleur », a-t-il ajouté. Une sortie médiatique qui ne laisse pas vraiment planer le doute sur le destinataire de ce communiqué, en l’occurrence la Fecafoot et son président. L’instance s’est pour l’instant abstenue de toute réaction. « Au Cameroun, c’est l’heure de l’union sacrée. Tout le monde ne pense qu’à la qualification. Mais si les Lions sont éliminés, il pourrait se passer des choses », résume le journaliste Jean-Samuel Biyong (CRTV). Rigobert Song n’y résisterait probablement pas, et Samuel Eto’o, empêtré dans les affaires et les polémiques, sentirait son siège tanguer un peu plus…