Les indépendants, deuxième force politique de Côte d’Ivoire ?

Après 48 heures passées suspendus aux lèvres du porte-parole de la Commission électorale indépendante (CEI), qui a égrené un à un les résultats des élections locales du 2 septembre, les Ivoiriens connaissent désormais leurs conseillers régionaux et municipaux.

Les résultats de 199 communes – sur 201 – et de 30 régions – sur 31 – ont été dévoilés. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d’Alassane Ouattara sort grand vainqueur avec 123 mairies et 25 régions remportées. Les deux principales formations d’opposition, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de feu Henri Konan Bédié et le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo, arrivent loin derrière. Le PDCI obtient 22 communes et trois régions et le PPA-CI seulement deux communes. Leurs listes d’alliance, elles, leur ont permis de s’imposer dans dix communes et une région.