« L’hydrogène va permettre à Dakhla et au Maroc de devenir un acteur incontournable dans cette filière »

Mounir Houari, directeur général du Centre régional d’investissement (CRI) de la région Dakhla-Oued Ed-Dahab. © MOHAMED DRISSI KAMILI pour JA

Fadwa Islah Publié le 14 octobre 2023 Lecture : 10 minutes.







L’essor et le développement phénoménal de Dakhla ces dernières années ne peuvent s’expliquer par le seul engouement pour le kistesurf ou pour la présence de paysages spectaculaires. Ils sont avant tout le fait d’une volonté royale forte de faire de cette région du Sahara, et plus généralement des provinces du Sud, un véritable poumon économique et une porte du royaume sur le reste du continent.

Une volonté qui s’incarne dans la réalisation de nombreux projets structurants, allant du titanesque port de Dakhla Atlantique à la route express Tiznit-Dakhla en passant par des zones industrielles et logistiques près des postes-frontières de Bir Guendouz et Guerguerat. Des atouts de taille, ajoutés à un énorme potentiel de production d’énergies renouvelables (éolien, solaire) qui devrait permettre d’attirer investisseurs marocains et étrangers.