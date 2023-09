Au Gabon, du coup d’État à Ndong Sima, la saga de l’implosion de l’opposition

De huit au départ, ils n’étaient plus que trois ce 7 septembre à Libreville. Derrière le président de la coalition de l’opposition Alternance 2023 (A23), François Ndong Obiang, se tiennent Paulette Missambo, la présidente de l’Union nationale (UN), et Alexandre Barro Chambrier, leader du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM). Retour à la case départ donc, lorsque les trois leaders de parti étaient les premiers à avoir rejoint la plateforme.

Quelques dizaines de minutes plus tard, la nouvelle est tombée comme un couperet. Aucun des membres de la plateforme Alternance 2023 n’avait prévu ce retournement de situation. Et pour cause : seuls le général Brice Clotaire Oligui Nguema et Raymond Ndong Sima étaient au courant de la nomination de ce dernier à la primature.

Vote secret