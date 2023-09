Au Gabon, l’affaire Mike Jocktane a-t-elle fait imploser l’opposition ?

Ce 7 septembre à Libreville, l’heure est à la communication de crise dans les rangs d’Alternance 2023. Les cadres de la plateforme d’opposition ont réuni la presse pour un « point de clarification relatif au non-respect du pacte d’engagement et de confiance ». En d’autres termes : une communication sur l’affaire qui agite le marigot gabonais, à savoir l’arrestation le 5 septembre dernier de Mike Jocktane et Therence Gnembou Moutsona, ainsi que d’un troisième homme, Saint Eric Zue Ndong.

L’ex-directeur de campagne d’Albert Ondo Ossa et ses acolytes ont en effet été arrêtés à la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Motif, selon une source proche de Mike Jocktane et Therence Gnembou Moutsona : « Deux anciens candidats à la présidentielle qui voyagent en voiture plutôt qu’en avion sont suspects. » Depuis, selon le président d’Alternance 2023, François Ndong Obiang, une enquête avait été ouverte.