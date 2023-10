De g. à dr., Lamine Benomar, Hassan Sentissi Idrissi, Mounir Houari, Laila Ouachi et El Khattat Yanja. © MONTAGE JA : MOHAMED DRISSI KAMILI pour JA ; Fédération des Industries de Transformation et de Valorisation de la Pêche ; DR

Lamine Benomar, la vigie

Il incarne les directives du roi Mohammed VI dans la région et demeure à ce titre « incontournable », de l’avis de tous ceux qui comptent sur place. Nommé wali et gouverneur de Dakhla-Oued Ed-Dahab en 2014, Lamine Benomar est considéré comme l’homme qui débloque toutes les situations. Et le fer de lance de tous les projets structurants ou de développement dans la région.