[Vidéo] Cinq choses à savoir sur Brice Clotaire Oligui Nguema, le nouvel homme fort du Gabon

C’est le nouvel homme fort du Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment, lundi 4 septembre, devant un parterre de personnalités politiques, de militaires et de diplomates. Homme du sérail, il a vécu des années dans l’ombre des Bongo, qui ont dirigé le Gabon pendant plus d’un demi-siècle. Il est aujourd’hui entré dans la lumière. « Pour ses proches, il serait un homme discret, pondéré et, surtout, pragmatique », confie Bergès Mietté, chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde.

Le « cousin »

Celui que l’on surnomme le « cousin » du président déchu Ali Bongo Ondimba – il en est en réalité un parent éloigné – est originaire de la province du Haut-Ogooué. Après une formation à l’Académie royale militaire de Meknès, au Maroc, il intègre la garde républicaine. Le protégé du général André Oyini, ancien commandant de cette unité d’élite visant à protéger le chef de l’État, devient rapidement l’aide de camp d’Omar Bongo Ondimba. « Brice [Oligui Nguema] est physiquement connu des Gabonais puisque, partout où Bongo se déplaçait, Brice n’était jamais loin », poursuit Mietté.

Peu après la mort d’Omar Bongo Ondimba à Barcelone, au chevet duquel Oligui Nguema se trouvait au moment de la disparition du patriarche, en 2009, il est écarté de la vie politique. Il passe alors dix ans à l’étranger en tant qu’attaché militaire et ne rentre au Gabon qu’en 2019, quelques mois après l’AVC d’Ali Bongo Ondimba, président depuis déjà dix ans.

D’abord chef des services de renseignement de la garde républicaine, puis commandant en chef, Brice Clotaire Oligui Nguema parvient à obtenir de nouveaux équipements et de meilleures conditions de vie pour ses troupes. Lesquelles l’ont porté en triomphe le 30 août, jour du coup d’État. Aujourd’hui, le président de la transition multiplie les signes d’ouverture et promet de rendre le pouvoir aux civils. Tiendra-t-il parole ? Jeune Afrique vous propose un retour sur ce parcours hors normes en vidéo.