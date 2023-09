Jet-skieurs marocains abattus en Algérie : où en est le rapatriement du corps d’Abdelali Mchiouer ?

Le drame qui s’est déroulé dans la nuit du 29 août dernier au large de la station balnéaire de Saïdia, à la frontière entre le Maroc et l’Algérie, n’en finit plus d’alimenter rumeurs et fausses informations, d’autant que les autorités ne communiquent que très peu d’éléments. Interrogé par les journalistes à l’occasion du point de presse hebdomadaire qui se tient chaque jeudi à l’issue du Conseil de gouvernement, le porte-parole, Mustapha Baitas, a, selon la presse marocaine, refusé, tant le 31 août que ce 7 septembre, de s’exprimer sur ce qu’il qualifie d’« affaire judiciaire ».

Dernière rumeur relayée sur les réseaux : la police algérienne aurait exigé de la famille d’Abdelali Mchiouer, l’un des jet-skieurs décédés dont elle a récupéré le corps, qu’elle paie des frais de rapatriement à hauteur de 400 000 dirhams et signe une décharge stipulant que leur parent est mort noyé.

Interrogé le matin du 6 septembre par Jeune Afrique, l’un des deux avocats de la famille, Me Hakim Chergui, affirmait n’avoir « aucune information sur ce point ». Dans la journée, la fake-news a toutefois continué à enfler, jusqu’à être massivement relayée sur X (ex-Twitter) par plusieurs internautes très suivis, ainsi que par des médias affirmant tenir cette information de proches de la victime.