Face aux leaders camerounais de l’huile raffinée, Hayssam El Jammal compte frapper fort

Hayssam El Jammal, le fondateur du groupe Prometal, développe sa présence sur le marché de l’huile de palme raffinée et du savon. © DR

L’affiche couvre nombre d’espaces publicitaires de Yaoundé et de Douala, indiquant l’arrivée depuis quelques semaines de l’huile de palme raffinée de marque Oléo sur le marché local. Dans les rayons des magasins, Novia industries met en œuvre une démarche marketing nouvelle pour attirer les clients. Des conditionnements de deux, trois ou six bouteilles, inspirés de l’industrie brassicole, sont proposés pour tenir compte de la bourse de chaque consommateur, en plus du traditionnel carton de 15 bouteilles utilisé par ses prédécesseurs sur le marché.