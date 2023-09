À Madagascar, le tourisme redevient enfin porteur

Paysage de l’archipel de Nosy Be, dans le nord-ouest de Madagascar. © PAOLO GIOCOSO-SIME/ONLY WORLD/ONLY FRANCE via AFP

« Quand on regarde le dessin animé Madagascar, on trouve des girafes, des zèbres. Mais, malheureusement, il n’y a pas de girafes, il n’y a pas de zèbres, ici, à Madagascar. » Et le président Andry Rajoelina d’annoncer la suppression des taxes sur les importations d’animaux de safari… pour relancer le tourisme dans la Grande Île.