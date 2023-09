Malgré les efforts de Félix Tshisekedi, le ciel congolais s’assombrit

En RDC, les possibilités de transport aérien domestique se réduisent à la portion congrue. Seuls quelques Fokker, de très petite capacité, et deux Airbus A320 – de la Compagnie africaine d’aviation pour le premier, et de Congo Airways pour le second – sont opérationnels pour l’heure. Et encore, l’A320 de Congo Airways devra suspendre ses vols dans les prochains jours car son moteur doit être déposé, a appris Jeune Afrique.

L’appareil rejoindra alors, sur le tarmac, les deux Dash 8 de Congo Airways et son autre Airbus A320, tous trois cloués au sol. Là encore pour des problèmes de moteur, en ce qui concerne l’Airbus.

Malgré les prescriptions de Félix Tshisekedi, pour que les ministres d’État, ministre du Budget, Aimé Boji, et des Finances, Nicolas Kazadi, « s’active[nt] pour la mise à disposition des fonds sollicités pour soutenir la mise en œuvre du plan de relance de la compagnie Congo Airways », peut-on lire dans le compte-rendu du conseil des ministres du 1er septembre, aucune solution ne devrait pouvoir être apportée avant plusieurs semaines. En cause : des lourdeurs administratives et de la réticence des loueurs à contracter avec ce client, a appris Jeune Afrique de sources concordantes.