Quels sont les pays africains les plus « riches » ?

Pour évaluer la santé économique d’un continent africain réputé moins pauvre qu’appauvri, le Fonds monétaire international (FMI) continue de s’appuyer sur le produit intérieur brut (PIB), en dollars courants, des pays qui le composent. De même qu’il existe des inégalités à l’intérieur de chaque communauté nationale, toutes les nations africaines ne sont pas logées à la même enseigne sonnante et trébuchante. Sur cet indicateur du PIB national, les dernières données confirment la prédominance du Nigeria, de l’Égypte et de l’Afrique du Sud, avec respectivement 477, 475 et 406 milliards de dollars annuels.

La RDC fait son entrée

Les autres places du top 10 semblent davantage disputées. L’Angola et la République démocratique du Congo (RDC) y ont fait leur entrée, cette année, respectivement aux sixième et dixième places, avec des PIB de 121 et 63 milliards de dollars. Deuxième producteur