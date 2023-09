Dans l’est de la RDC, Constant Ndima Kongba, un gouverneur en sursis

Il n’est pas sur le banc des accusés mais, ce mardi 5 septembre, le gouverneur du Nord-Kivu a suivi avec attention le déroulé du procès en flagrance qui s’est ouvert quelques heures plus tôt devant la cour militaire de Goma.

Six militaires, dont le colonel Kalambayi Mike Mikombe, commandant de la brigade de la garde républicaine, et le colonel Dem Bawili, du 19e régiment des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), sont jugés pour « crimes contre l’humanité par meurtre, destruction méchante et incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir ou à la discipline ».