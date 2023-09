Eric Tataw Tano, fin de partie pour l’activiste ambazonien ?

Dans l’après-midi du 21 novembre 2018, vers 15 heures 30, des individus non identifiés armés et vêtus de treillis de combat font irruption devant la chapelle de Kembong, agglomération rurale située près de Mamfé, à bord d’un véhicule. Ils ouvrent délibérément le feu à l’aveuglette, tuant le prêtre Cosmas Ondore Oboto, de nationalité kényane et âgé de 33 ans, vicaire de ladite chapelle. Dans un rapport du renseignement que Jeune Afrique a pu consulter, Joseph Beti Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense affirme que les auteurs de ce crime ont agi sur ordre de l’activiste Eric Tataw Tano, exilé aux États-Unis.

Ce 5 septembre 2023, celui que l’on présente comme l’un des principaux financiers des sécessionnistes anglophones, a été arrêté aux États-Unis. Pour des faits qui n’ont a priori rien à voir avec la guerre qui sévit dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun. Placé en détention provisoire, Eric Tataw Tano doit en effet répondre devant la justice du Maryland d’accusations de détournement de fonds Covid dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP), initié en 2020 par le gouvernement de Donald Trump. Une demande de libération sous caution doit être examinée ce vendredi 8 septembre.